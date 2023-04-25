Происшествия 25 апреля 2023, 18:04 Штабеля леса вспыхнули рядом с пилорамой в Пермском крае МЧС: семь гектаров штабелей леса и травы загорелись около пилорамы в Пермском крае

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Трава и штабеля леса на площади в семь гектаров загорелись рядом с пилорамой в селе Трун Чернушинского округа Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

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Прибывшие на место спасатели установили, что горение штабелей идет на площади около семи гектаров. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.

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От МЧС России на месте происшествия работали 25 человек личного состава и восемь единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

По факту пожара сотрудники профилактической работы и надзорной деятельности краевого МЧС начали проверку.

Ранее пожар на пилораме произошел в Первоуральске, огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров. На устранение последствий ЧП выезжали 22 человека и семь единиц техники, включая пожарный поезд. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.