21 ноября 2023, 16:22
Штаб по ликвидации последствий снегопада заработал в Самарской области
В Самарской области на фоне снегопада начал работать штаб по ликвидации последствий непогоды. Как рассказали в областном ЖКХ, за девять часов в регионе выпало от четырех до 14 миллиметров осадков, написал «Царьград».
ФКУ «Поволжуправтодор» принял решение временно закрыть четыре участка дорог из-за плохой видимости. Очищать дороги от снега будут в круглосуточном режиме. Главам муниципалитетов поручили организовать места парковок, предоставить питание, топливо и медицинскую помощь водителям, чей транспорт заблокировало снегом.
Снегопад
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