Штаб флота в Севастополе атаковал самодельный беспилотник с маломощной взрывчаткой

Атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе совершил самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы флота.

Раненым уже помогли медики.

«На территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — процитировало агентство пресс-службу.

Об утренней атаке на штаб сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он посетовал на то, что украинские нацисты «решили испортить День военно-морского флота». Все намеченные праздничные мероприятия в городе пришлось отменить из соображений безопасности. Жителей и гостей Севастополя попросили сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Появились кадры с места происшествия. На месте работают сотрудники ФСБ. Выясняются все обстоятельства случившегося.