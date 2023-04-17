Происшествия 17 апреля 2023, 14:26 Схроны с оружием напавших на пост ДПС нашли в Ингушетии — СМИ Telegram-канал «112»: в Ингушетии нашли 3 схрона с оружием напавших на пост ДПС «Волга-14» РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Ингушетии нашли три схрона с оружием и боеприпасами, которые сделала бандитская группа, напавшая на пост ДПС «Волга-14» в конце марта. Об этом написал Telegram-канал «112».

Финальный бой с террористами проходил в Малгобекском районе. Силовики обнаружили гранату РГД-5 с запалом и патроны в доме одного из радикалов в селе Пседах. На ферме его семьи на окраине Малогбека нашли заряженный РПГ-22 и «цинк с почти четырьмя сотнями патронов». В оцинкованных ведрах были самодельная взрывчатка мощностью по шесть килограммов тротила. Взрывные устройства подорвали на месте.

Реклама

Еще один схрон, с почти тремя тысячами патронов разного калибра, нашелся в километре от фермы. Хозяина фермы и его подельников задержали. У бандитов будут выяснять, для каких целей предназначался боекомплект.

Злоумышленники напали на полицейских и пост ДПС в марте и апреле. Трое полицейских погибли, еще 15 были ранены. Четырех бандитов ликвидировали.