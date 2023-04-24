Происшествия 24 апреля 2023, 12:40 Схроны с иностранным оружием нашли в Запорожской и Херсонской областях Росгвардейцы нашли иностранное оружие в Херсонской и Запорожской областях Пресс-служба Росгвардии

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Росгвардейцы обнаружили иностранное оружие, в том числе американскую противорадиолокационную ракету, в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участвующие в спецоперации, каждый день ищут тайники с оружием и снарядами. За сутки спецназовцы обнаружили и изъяли свыше 400 снарядов и минометных мин и более 800 патронов. В списке найденного росгвардейцами оказались почти 200 взрывателей.

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«Кроме того, росгвардейцы обнаружили вооружение иностранного производства», — отметили в пресс-службе Росгвардии.

В рамках поисковых мероприятий участники СВО нашли зарубежные выстрелы для противотанковых комплексов и противотанковые гранатометы. Среди иностранного вооружения оказалась неразорвавшаяся американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.

Ранее неизвестные выбросили иностранный гранатомет в мусорный контейнер в Раменском городском округе. Оружие частично замотали тканью и пузырчатым упаковочным материалом.