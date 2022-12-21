Происшествия 21 декабря 2022, 14:08 Схрон законспирированной ячейки диверсантов «Кракена» нашли в ЛНР Спецслужбы предотвратили в ДНР диверсии боевиков украинского нацбатальона «Кракен» РИА «Новости»

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Участники нацбатальона «Кракен»* собирались устроить на территории Луганской Народной Республики диверсии. Российские спецслужбы нашли их схрон, сообщил ТАСС.

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В тайник диверсанты спрятали оружие и боеприпасы. Агентство показало видео, на котором силовики вошли в брошенное здание и обнаружили среди мусора, разбросанной одежды, бутылок и коробок предметы, которые националисты собирались использовать для нападений.

Источник РИА «Новости» рассказал, что тайник принадлежал законспирированным ячейкам «Кракена»*. Они спрятали самодельное взрывное устройство на основе артиллерийского снаряда, мины ТМ-62 со взрывателями, гранаты РГД-5, военную форму и инкассаторскую машину.

В октябре наемники и боевики нацбатальона напали на Сватово в ЛНР с трех направлений. Помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев рассказал, что они в течение двух дней пытались прорвать линию обороны.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в России.