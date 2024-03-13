Происшествия 13 марта 2024, 08:41 Схрон со взрывчаткой обнаружили в ДНР ФСБ обнаружила в ДНР заминированный схрон со взрывчаткой

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Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Росгвардии нашли в Володарском районе ДНР заминированный схрон со взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Внутри тайника лежали шесть противотанковых мин ПТМ-3, две противопехотные мины ПФМ («Лепесток») и 16 тротиловых шашек.

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«В связи с наличием признаков минирования схрона саперами Росгвардии принято решение об уничтожении взрывчатых веществ на месте с использованием накладного заряда», — заявили в ведомстве.

Ранее схрон с оружием и иностранными документами нашли в Мелитополе. В заброшенном здании были четыре гранаты Ф-1, ручной гранатомет, боеприпасы к стрелковому оружию, медкнижки бойцов ВСУ и документ, предположительно, польского образца.