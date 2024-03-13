13 марта 2024, 08:41
Схрон со взрывчаткой обнаружили в ДНР
ФСБ обнаружила в ДНР заминированный схрон со взрывчаткой
Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Росгвардии нашли в Володарском районе ДНР заминированный схрон со взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Внутри тайника лежали шесть противотанковых мин ПТМ-3, две противопехотные мины ПФМ («Лепесток») и 16 тротиловых шашек.
Реклама
«В связи с наличием признаков минирования схрона саперами Росгвардии принято решение об уничтожении взрывчатых веществ на месте с использованием накладного заряда», — заявили в ведомстве.
Ранее схрон с оружием и иностранными документами нашли в Мелитополе. В заброшенном здании были четыре гранаты Ф-1, ручной гранатомет, боеприпасы к стрелковому оружию, медкнижки бойцов ВСУ и документ, предположительно, польского образца.
ДНР
ФСБ
Росгвардия
Реклама
Реклама