Происшествия 04 февраля 2023, 13:38 Схрон с боеприпасами ВСУ нашли в херсонском зоопарке МВД по Херсонской области сообщило о найденном тайнике с оружием ВСУ в зоопарке МВД по Херсонской области

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Закопанный в землю тайник с боеприпасами обнаружили сотрудники полиции в зоопарке на территории заповедника в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области. Об этом пресс-служба регионального главка МВД сообщила в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники закопали коробки с боеприпасами недалеко от заграждения. В тайнике обнаружили четыре футляра из цинка, в которых находились почти три тысячи патронов калибра 7,62 и 5,45 миллиметра. Правоохранители приступили к дальнейшему изучению территории.

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В минувшую среду, 1 февраля, в Херсонской области нашли тайник с минами, снарядами, порохом и взрывателями. По словам полицейских, вооружение предназначалось для диверсионных украинских групп, действующих на территории региона. Правоохранители провели принудительный подрыв найденного схрона.

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