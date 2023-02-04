04 февраля 2023, 13:38
Схрон с боеприпасами ВСУ нашли в херсонском зоопарке
МВД по Херсонской области сообщило о найденном тайнике с оружием ВСУ в зоопарке
Закопанный в землю тайник с боеприпасами обнаружили сотрудники полиции в зоопарке на территории заповедника в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области. Об этом пресс-служба регионального главка МВД сообщила в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники закопали коробки с боеприпасами недалеко от заграждения. В тайнике обнаружили четыре футляра из цинка, в которых находились почти три тысячи патронов калибра 7,62 и 5,45 миллиметра. Правоохранители приступили к дальнейшему изучению территории.
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В минувшую среду, 1 февраля, в Херсонской области нашли тайник с минами, снарядами, порохом и взрывателями. По словам полицейских, вооружение предназначалось для диверсионных украинских групп, действующих на территории региона. Правоохранители провели принудительный подрыв найденного схрона.
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