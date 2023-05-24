Происшествия 24 мая 2023, 09:24 Схрон с боеприпасами, оружием и формой ВСУ нашли в Запорожской области Рогов: взрывчатку и форму ВСУ обнаружили в схроне в Запорожской области РИА «Новости»

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Схрон со взрывчаткой и формой ВСУ обнаружила полиция в Запорожской области. Информацию об этом опубликовал в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Данные о том, что на одной из неработающих баз может находиться схрон с оружием и боеприпасами, получили сотрудники ОМВД России «Бердянский».

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При проверке информации совместно с коллегами из Росгвардии и областного УФСБ тайник нашли. В нем обнаружили и изъяли пять тротиловых шашек, четыре дымовые шашки, один гранатомет РПГ, два капсюля-детонатора с детонирующим шнуром, форму ВСУ и документацию войсковой части украинской армии.

Рогов уточнил, что ранее на этом месте находилось подразделение морской пехоты противника, но после начала спецоперации украинские военнослужащие покинули эту территорию.

Все изъятое уничтожили взрывотехники Росгвардии. По факту случившегося намерены возбудить уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.