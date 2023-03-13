Происшествия 13 марта 2023, 14:52 Схрон с 69 танковыми снарядами нашли в Запорожской области Полицейские обнаружили схрон с 69 танковыми снарядами в Запорожской области Пресс-служба МВД

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Правоохранители во время профилактического мероприятия в ходе обхода жилого сектора в селе Озерное Веселовского района Запорожской области нашли схрон с танковыми снарядами. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

Тайник находился недалеко от окраины поселения. Его замаскировали в зарослях камыша.

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Правоохранители обнаружили 52 танковых осколочно-фугасных снаряда калибром 125 миллиметра, 17 кумулятивных танковых 125-миллиметровых снарядов и 68 пороховых зарядов к танковым снарядам калибром 125 миллиметра.

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«Обнаруженный арсенал изъят и направлен на экспертизу. Плановая работа по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов на территории региона продолжается», — уточнили в ведомстве.

В конце февраля полицейские обнаружили схрон в земле в селе Давыдовка Запорожской области. В тайнике находились два осколочно-фугасных снаряда калибром 100 миллиметров и пять запечатанных ящиков с осколочно-фугасными 30-миллиметровыми снарядами в количестве 140 единиц.

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