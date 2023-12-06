Происшествия 06 декабря 2023, 14:17 Схрон оружия украинских боевиков нашли в ДНР ФСБ сообщило найденном в ДНР тайнике с оружием украинских боевиков пресс-служба Пограничного управления ФСБ России

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Тайник с оружием и личными вещами украинских военных обнаружили в многоквартирном доме поселка Владимировка Волновахского района Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщило РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что на схрон сотрудники силовики ДНР и управления по Восточному военному округу вышли в ходе совместных мероприятий. В ходе осмотра многоквартирного дома они обнаружили тайник с оружием и личными вещами украинских военных.

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Всего на месте обнаружили шесть выстрелов ПГ-7 В, три гранаты Ф-1, восемь гранат РГД-5, 720 патронов калибра 5.45, 880 патронов калибра 7.62, а также форму украинских военных. Все боеприпасы правоохранители передали военным подразделениям.

Это не первый организованный украинскими боевиками тайник с оружием, созданный на территории Донецкой Народной Республики. В конце ноября сотрудники ФСБ вместе с представителями военной контрразведки и Росгвардии нашли в пригороде Донецка схрон с противотанковыми гранатометами АТ-4 и RPG-75-M производства Чехии и Польши. По версии силовиков, оружие принадлежало украинским диверсантам.