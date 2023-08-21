Происшествия 21 августа 2023, 10:38 Шприц воткнулся в ногу девочки в машине каршеринга в Москве Shot: шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочки в машине каршеринга в Москве Фото: freepik.com

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В Москве в арендованном автомобиле девочке в ногу воткнулся шприц с неизвестной жидкостью. Он торчал из сидения, ребенок не заметил его, сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи уточнили, что в Крылатском районе Москвы 46-летний мужчина с супругой и 10-летней дочерью взяли на прокат автомобиль через сервис аренды машин и поехали в торговый центр. При выходе из машины девочка почувствовала, как что-то укололо ее в ногу, пошла кровь. Глава семьи, проверив место под задним сиденьем, заметил торчавший открытый шприц со светло-бежевой жидкостью. Родители сразу отвезли дочь в больницу и сдали анализы. Затем сообщили о произошедшем сотрудникам полиции.

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Шприц с веществом направили на экспертизу. Правоохранители установят предыдущих водителей и выяснят, кто оставил шприц в автомобиле. Родители планируют привлечь к ответственности компанию, у которой они брали автомобиль в аренду.

Ранее ребенок умер из-за аллергии на лекарство в Белгороде. После того, как девочке с воспалением почек дали антибиотик в стационаре детской больницы, у нее начались судороги, а потом остановилось сердце.