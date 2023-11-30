30 ноября 2023, 10:03
Шпионившего за Росгвардией украинского агента задержали в Крыму
ФСБ: в Крыму задержали шпионившего за Росгвардией украинского агента
В Крыму задержали подозреваемого в шпионаже агента спецслужб Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.
По предварительным данным, крымчанин по заданию Украины собирал информацию об оборонных, инженерных сооружениях и заграждениях, предназначенных для обороны полуострова, а также шпионил за Росгвардией.
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По факту происшествия возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Пару недель назад в ДНР задержали украинца, планировавшего совершить диверсии, чтобы сорвать отопительный сезон в республике. Он готовил целую серию подрывов на объектах жизнеобеспечения.
Примерно в то же время стало известно о задержании подозреваемого в государственной измене в Дивногорске Красноярского края. Согласно версии следствия, мужчина передавал сведения о расположении российских воинских частей — отправлял Службе безопасности Украины координаты и фотографии. Задержанного взяли под стражу.
А в начале ноября челябинцу предъявили обвинение в отправке денег иностранным террористам.
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