Важное 30 ноября 2023, 10:03 Шпионившего за Росгвардией украинского агента задержали в Крыму ФСБ: в Крыму задержали шпионившего за Росгвардией украинского агента

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В Крыму задержали подозреваемого в шпионаже агента спецслужб Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

По предварительным данным, крымчанин по заданию Украины собирал информацию об оборонных, инженерных сооружениях и заграждениях, предназначенных для обороны полуострова, а также шпионил за Росгвардией.

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По факту происшествия возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Пару недель назад в ДНР задержали украинца, планировавшего совершить диверсии, чтобы сорвать отопительный сезон в республике. Он готовил целую серию подрывов на объектах жизнеобеспечения.

Примерно в то же время стало известно о задержании подозреваемого в государственной измене в Дивногорске Красноярского края. Согласно версии следствия, мужчина передавал сведения о расположении российских воинских частей — отправлял Службе безопасности Украины координаты и фотографии. Задержанного взяли под стражу.

А в начале ноября челябинцу предъявили обвинение в отправке денег иностранным террористам.