Происшествия 14 апреля 2023, 01:20 Шпалы загорелись на железной дороге в Свердловской области

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Пожар произошел на территории путевой машинной станции в городе Серове Свердловской области. Пламя охватило сложенные в штабель шпалы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Возгорание зафиксировали 12 апреля. Пламя охватило площадь в 900 квадратных метров. К тушению привлекли четыре пожарных расчета, а также пожарный поезд со станции Серов-Сортировочный.

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По предварительным данным, пожар спровоцировало нарушение правил пожарной безопасности во время газорезательных работ.