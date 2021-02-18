Шотландец оскорбил мужчину и толкнул под поезд

Пьяный молодой человек толкнул мужчину под поезд в Шотландии. Перед этим он оскорбил его. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что мужчина стоял на станции со своей дочерью. Рядом с ними находилась пьяная компания нетрезвых молодых людей. Один из них стал оскорблять мужчину, а потом толкнул его на рельсы. К счастью, пострадавший не получил серьезных травм. Очевидцы вытащили его с рельсов за 10 секунд до прихода поезда.

Дебоширу повезло избежать тюрьмы. Его приговорили к 225 часам обязательных работ, а также полгода он должен будет отмечаться в полиции. Нарушитель сознался в совершенном преступлении.