Shot: устроивший ДТП на Кутузовском водитель мог быть под наркотиками

Водитель минивэна GMC Savana Explorer, который спровоцировал аварию на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК, мог находиться в состоянии наркотического опьянения, сообщает Telegram-канал Shot.

Водитель минивэна GMC Savana Explorer, спровоцировавший аварию на ТТК, предварительно, находился под наркотиками. 34-летнего Павла Середнева везут на освидетельствование.

Ранее департамент транспорта опубликовал кадры, на которых запечатлено ДТП с участием 13 машин.

На видео заметно, что минивэн ехал по островку безопасности между полос. Затем он вильнул из стороны в сторону, после чего столкнулся с машинами, которые двигались во встречном направлении.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Среди участников ДТП были микроавтобус, автомобили такси и каршеринга. Также пострадала машина с дипломатическими номерами.