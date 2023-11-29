Происшествия 29 ноября 2023, 11:54 SHOT: Бизнесмен забыл на тротуаре пакет с вещами из ЦУМа почти на полмиллиона

Читать 360tv в

В Москве бизнесмен забыл на тротуаре пакет с вещами из ЦУМа на 400 тысяч рублей. Об этом сообщил Life со ссылкой на SHOT.

Накануне 26-летний бизнесмен, который работает в IT-сфере, вышел из ЦУМа с пакетом вещей, стоимостью почти полмиллиона рублей. Молодой человек очень торопился, поставил покупки на тротуар. Когда приехала машина такси, забыл их и уехал. Обнаружив пропажу, он обратился в полицию. Проводится проверка.

Авторы: