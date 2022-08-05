Вертолет прибыл на место ДТП на Киевском шоссе в Москве

На место столкновения микроавтобуса Mercedes Sprinter и автомобиля Hyundai Porter на Киевском шоссе Москвы прибыл вертолет для госпитализации пострадавших. По данным прокуратуры столицы, травмы получили семь человек, четверых доставили в больницу.

В департаменте транспорта столицы ранее сообщили о том, что движение по шоссе в сторону центра полностью перекрыли. Позже в ведомстве уточнили, что его восстановили на двух полосах.

В прокуратуре Москвы заявили, что шесть пострадавших — пассажиры микроавтобуса. Автомобиль принадлежит региональному перевозчику ООО «Домтрансавто». Еще один пострадавший — водитель Hyundai Porter, рассказали «360» в региональном ГУ МВД.

На месте продолжают работать экстренные службы и правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства аварии.