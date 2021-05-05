Шоссе в Кургане накрыло завесой дыма от лесных пожаров. Видео

Очевидцы сняли последствия крупного пожара, который произошел в Кургане в начале этой недели. От сухой травы загорелись заброшенные дачи. В результате шоссе имени Тюнина на выезде из города заволокло дымом.

На кадрах, снятых из салона автомобиля, видна рыжеватая гарь. На обочине дороги стоят пожарные машины.

Другое видео снято возле села Белозерское. На нем сильный ветер гонит клубы дыма от лесного пожара через трассу.

Площадь пожара в Кургане составила 1500 квадратных метров. Движение по шоссе Тюнина открыли вечером 2 мая, когда возгорание было ликвидировано, сообщили в ГИБДД.

Для тушения использовали пожарный вертолет. С него на пламя сбросили 100 тонн воды.

Также крупные возгорания произошли возле курганских сел Мокроусово, Частоозерье и Белозерское. Скорость ветра в регионе достигает 14 метров в секунду.

Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 19 метров в секунду, запах гари донесло до Тюменской области, сообщило местное издание Nashgorod.ru.

В самой Тюмени ситуация не лучше. Лесные пожары бушуют в населенных пунктах Бердюжье, Голышманово, Аромашево, Викулово, Абатское. Скорость ветра достигает 15 метров в секунду.