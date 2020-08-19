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    19 августа 2020, 17:49

    Шоколадный дождь обрушился на Швейцарию

    Анастасия Кременчугская

    В швейцарском городе Ольтен жители смогли наблюдать необычные «осадки» в виде какао-порошка. Об этом сообщил сайт «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание Oltner Tagblatt.
    Шоколадный дождь обрушился на Швейцарию

    Причиной такого «дождя» послужила неисправность в вентиляционной системе на местной шоколадной фабрике Lindt & Sprüngli. На заводе отмечают, что опасности какао-порошок в себе не несет. Помимо этого, компания также пообещала провести очистку автомобилей за свой счет.

    Отмечается, что местные жители поделились на своих страницах в социальных сетях снимками необычных «осадков».

    Необычное явление первым заметил местный житель, обнаруживший на капоте своей машины порошок цвета какао. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что это были частицы какао-бобов. При этом они продолжали и дальше сыпаться с неба.

    В настоящий момент организация работает над устранением неисправности. Позже займутся очисткой автомобилей, которые «пострадали».

    Новости SMI.FM