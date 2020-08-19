Шоколадный дождь обрушился на Швейцарию

Причиной такого «дождя» послужила неисправность в вентиляционной системе на местной шоколадной фабрике Lindt & Sprüngli. На заводе отмечают, что опасности какао-порошок в себе не несет. Помимо этого, компания также пообещала провести очистку автомобилей за свой счет.

Отмечается, что местные жители поделились на своих страницах в социальных сетях снимками необычных «осадков».

Необычное явление первым заметил местный житель, обнаруживший на капоте своей машины порошок цвета какао. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что это были частицы какао-бобов. При этом они продолжали и дальше сыпаться с неба.

В настоящий момент организация работает над устранением неисправности. Позже займутся очисткой автомобилей, которые «пострадали».