19 августа 2020, 17:49
Шоколадный дождь обрушился на Швейцарию
В швейцарском городе Ольтен жители смогли наблюдать необычные «осадки» в виде какао-порошка. Об этом сообщил сайт «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание Oltner Tagblatt.
Причиной такого «дождя» послужила неисправность в вентиляционной системе на местной шоколадной фабрике Lindt & Sprüngli. На заводе отмечают, что опасности какао-порошок в себе не несет. Помимо этого, компания также пообещала провести очистку автомобилей за свой счет.
Отмечается, что местные жители поделились на своих страницах в социальных сетях снимками необычных «осадков».
Необычное явление первым заметил местный житель, обнаруживший на капоте своей машины порошок цвета какао. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что это были частицы какао-бобов. При этом они продолжали и дальше сыпаться с неба.
В настоящий момент организация работает над устранением неисправности. Позже займутся очисткой автомобилей, которые «пострадали».