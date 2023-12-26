Важное 26 декабря 2023, 12:41 Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии Шойгу сообщил Путину о повреждении БДК «Новочеркасск» при атаке ВСУ по Феодосии

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе Вооруженных сил Украины по Феодосии. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля „Новочеркасск“», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

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Ранним утром во вторник, 26 декабря, украинские боевики атаковали Феодосию. В районе удара начался пожар, который спустя время локализовали. Территорию порта оцепили. По данным Минздрава Крыма, пострадали четыре человека. Двум оказали амбулаторную помощь, еще двоих отправили в больницу. Жертвой атаки ВСУ стал один человек.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью Lenta.ru предположил, что удар украинских войск по Феодосии мог стать ответом на освобождение российскими подразделениями Марьинки ДНР. Атака ВСУ стала доказательством верной тактики ВС России в зоне спецоперации, добавил он.