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    07 апреля 2022, 21:33

    Сход трамвая с рельсов произошел в Казани

    Арина Бобкова

    В Казани опять сошел с рельсов трамвай. На этот раз на улице Рихарда Зорге.

    Как сообщает inkazan.ru, трамвай, следовавший по четвертому маршруту, сошел с рельсов возле торгового центра «Горки Парк» из-за разрыва рельса, вызванного перепадом температур.

    Из-за этого остановилось движение по ветке трамваев. Путь восстанавливают.

    Некоторые пользователи соцсетей говорят о том, что на электрический транспорт в столице Татарстана кто-то «наложил проклятье». Поэтому он то горит, то сходит с рельсов.