07 апреля 2022, 21:33
Сход трамвая с рельсов произошел в Казани
В Казани опять сошел с рельсов трамвай. На этот раз на улице Рихарда Зорге.
Как сообщает inkazan.ru, трамвай, следовавший по четвертому маршруту, сошел с рельсов возле торгового центра «Горки Парк» из-за разрыва рельса, вызванного перепадом температур.
Из-за этого остановилось движение по ветке трамваев. Путь восстанавливают.
Некоторые пользователи соцсетей говорят о том, что на электрический транспорт в столице Татарстана кто-то «наложил проклятье». Поэтому он то горит, то сходит с рельсов.