Сход трамвая с рельсов произошел в Казани

В Казани опять сошел с рельсов трамвай. На этот раз на улице Рихарда Зорге.

Как сообщает inkazan.ru, трамвай, следовавший по четвертому маршруту, сошел с рельсов возле торгового центра «Горки Парк» из-за разрыва рельса, вызванного перепадом температур.

Из-за этого остановилось движение по ветке трамваев. Путь восстанавливают.

Некоторые пользователи соцсетей говорят о том, что на электрический транспорт в столице Татарстана кто-то «наложил проклятье». Поэтому он то горит, то сходит с рельсов.