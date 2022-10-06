Сход селя заблокировал движение четырех туристов в горах Кабардино-Балкарии | 360°

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Сход селя заблокировал движение четырех туристов в горах Кабардино-Балкарии

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Группа туристов на четырех машинах оказалась заблокирована в горах Кабардино-Балкарии из-за схода селя. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Ситуация произошла 5 октября. Природное явление заблокировало движение по трассе Кисловодск — Эльбрус в районе урочища Джилы-Суу. Специализированная техника смогла добраться до места происшествия лишь сегодня, 6 октября. На протяжении суток туристы ночевали в нежилых строениях.

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