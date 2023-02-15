15 февраля 2023, 16:52
Сход лавины в Таджикистане унес жизни 10 человек
В нескольких районах Таджикистана произошел сход лавины, в результате чего погибли 10 человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.
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Погибшие есть в Ванджском районе и в Хороге. Еще одна жертва — на трассе Душанбе — Варзоб. Также в зоне лавины оказались 22 дома. Кроме того, трасса Душанбе — Хорог — Мургаб также сейчас остается в зоне напряженности.
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