Сход лавины в Дагестане отрезал 9 населенных пунктов. Видео

Снежная лавина сошла в селе Цахур Рутульского района Дагестана на автомобильной трассе Рутул — Лучек — Джиных. Из-за лавины девять населенных пунктов остались без транспортного сообщения, сообщил Минтранс республики. Очевидцы запечатлели сход лавины на видео.

Из-за схода лавины дорога в селе Цахур оказалась перекрыта на протяжении 300 метров. Движение лавинных масс еще не прекращено, поэтому приступить к работам по очистке дороги от снега пока нет возможности. Девять населенных пунктов оказались заблокированы. Без транспортного сообщения также остались две пограничные заставы.

При сходе лавины снегом засыпало три автомобиля местных жителей. Но обошлось без жертв.

«Ориентировочное время открытия проезда — 18:00 25 марта. Сроки обусловлены объемами снежной массы и технологией работ», — сообщили в Министерстве транспорта Дагестана.

Водителей призвали соблюдать предельную осторожность при выезде в горные районы и следить за сообщениями экстренных служб.

Ранее в Мурманской области умерла девочка, которая 22 марта вместе с группой туристов попала под снежную лавину в Хибинах.