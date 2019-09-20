Шквалистый ветер оставил без света 19 населенных пунктов Омской области

Энергетики продолжают устранять последствия разгула стихии в Омской области. Порывистый ветер обесточил 19 населенных пунктов региона. Аварийно-восстановительные работы усложняются труднопроходимой местностью и ненастьем.

Как сообщила пресс-служба компании «Россети Сибирь», непогода началась вечером 19 сентября.

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«В 23:40 (20:40 по Москве) в результате шквалистого ветра, сопровождавшегося дождем, произошли технологические нарушения на линиях электропередачи в Колосовском, Знаменском, Большеуковском, Тевризском, Усть-Ишимском районах области, что привело к перебоям в электроснабжении потребителей», — говорится в сообщении компании.

Энергетики доложили, что в работах по возобновлению подачи электричества задействованы девять аварийно-восстановительных бригад в составе 38 человек и 12 единиц техники.

Также отмечается, что помимо труднопроходимой местности работу усложняют порывы ветра до 26 метров в секунду. Все подразделения энергетической компании в связи с происшествием переведены в особый режим работы.

Пока последствия бури не будут устранены, люди будут получать электричество по резервным схемам и за счет резервных источников электроснабжения (РИСЭ).