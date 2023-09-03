Происшествия 03 сентября 2023, 13:09 Шквалистый ветер, грозы с градом и смерчи спрогнозировали в Сочи 3 и 4 августа МЧС предупредило о шквалистом ветре, грозах и риске смерчей в Сочи 3 и 4 августа РИА «Новости»

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Сильные дожди, ливни с грозами и градом ожидаются в Сочи 3 и 4 сентября, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края. По данным ведомства, порывы шквалистого ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.

На реках прогнозируют резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, добавили спасатели.

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Кроме того, возрастает риск схода селевых потоков. Также в ведомстве указали на опасность формирования смерчей над морем.

Жителям рекомендовали оставаться дома. В случае отключения освещения или подачи газа советуют сразу выключить все газовые и электрические приборы. На улице нужно использовать непромокаемую одежду и обувь, добавили в МЧС.

При возникновении и выходе смерча на сушу требуется немедленно спрятаться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

«Ложитесь и плотно прижмитесь к земле», — объяснили в пресс-службе.

Также спасатели напомнили о том, что на улице следует обходить высокие строения и деревья, рекламные щиты.

«Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства», — посоветовали специалисты.