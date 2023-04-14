Происшествия 14 апреля 2023, 10:02 Школы в Крыму экстренно эвакуировали из-за угрозы минирования Школы в Крыму начали эвакуировать из-за сообщений о минировании РИА «Новости»

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В Крыму начали эвакуировать школы из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы полуострова Олег Крючков.

«В 8:10 в пятницу поступили сообщения о минировании школ в Крыму по экстренной линии 112. Отрабатываются алгоритмы безопасности», — написал он.

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Крючков отметил, что почти наверняка эти сообщения являются провокацией.

«С практически стопроцентной вероятностью это очередная провокация украинских спецслужб», — добавил советник главы республики.

РИА «Новости» со ссылкой на городской совет Керчи сообщило, что в городе начался процесс эвакуации сотрудников и учащихся школ.

«Утром в пятницу получили анонимные сообщения о минировании школ, началась эвакуация», — заявили в горсовете.

В конце марта волна ложных звонков о минировании образовательных учреждений прокатилась в Мелитополе.