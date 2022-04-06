Школы в Белгородской области эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Белгородской области эвакуировали все школы из-за сообщений о минировании, передает ИА Nation News.

«В 7:32 сегодня на электронную почту Центра образования № 15 „Луч“ поступило сообщение о заминировании всех школ города и области», — цитирует мэра Белгорода Антона Иванова ИА НСН.

По его словам, спецслужбы проводят проверку зданий, а персонал и учащиеся переводятся в безопасное место. Он добавил, что происходящее является частью информационного давления на регион.