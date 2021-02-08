08 февраля 2021, 09:58
Школы Сахалина приступили к работе после сообщений о минировании
Школы Сахалина вновь начали работать после ложных сообщений о минировании, написал Newinform со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Информация о том, что учебные заведения заминированы, поступила утром 8 февраля. Занятия были отменены.
«Важно было исключить возможные угрозы для школьников, проверить поступившую тревожную информацию», — подчеркнула министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
В целом специалисты проверили 149 школ. Уточняется, что уроки во вторую смену проведут согласно расписанию.