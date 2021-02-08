Школы Сахалина приступили к работе после сообщений о минировании

Информация о том, что учебные заведения заминированы, поступила утром 8 февраля. Занятия были отменены.

«Важно было исключить возможные угрозы для школьников, проверить поступившую тревожную информацию», — подчеркнула министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

В целом специалисты проверили 149 школ. Уточняется, что уроки во вторую смену проведут согласно расписанию.