24 апреля 2023, 12:45
Школы перевели на удаленку из-за угрозы теракта в Щелкове
Администрация Щелкова: МВД и ФСБ ведут проверку из-за сообщений об угрозе теракта в школах
Школы Щелкова перевели на «дистант» из-за угрозы теракта. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации городского округа.
«В анонимном Telegram-канал появилась информация об угрозе террористических актов в общеобразовательных школах городского округа Щелково», — рассказали в муниципалитете.
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Сотрудники МВД и ФСБ по данному факту проводят проверку. Охрану образовательных учреждениях перевели на усиленный режим работы. Спецподразделения уже проверили школы.
В администрации отметили, что в школах занятия проходят с использованием электронных образовательных ресурсов. Родителей попросили сохранять спокойствие.
Подтверждения угрозы пока не нашли, уточнили РИА «Новости» в администрации. На дистанционное обучение перевели 15 школ городского округа.
В ноябре 2022 года все школы Великих Лук получили сообщения о минировании.
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