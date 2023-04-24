Происшествия 24 апреля 2023, 12:45 Школы перевели на удаленку из-за угрозы теракта в Щелкове Администрация Щелкова: МВД и ФСБ ведут проверку из-за сообщений об угрозе теракта в школах РИА «Новости»

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Школы Щелкова перевели на «дистант» из-за угрозы теракта. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации городского округа.

«В анонимном Telegram-канал появилась информация об угрозе террористических актов в общеобразовательных школах городского округа Щелково», — рассказали в муниципалитете.

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Сотрудники МВД и ФСБ по данному факту проводят проверку. Охрану образовательных учреждениях перевели на усиленный режим работы. Спецподразделения уже проверили школы.

В администрации отметили, что в школах занятия проходят с использованием электронных образовательных ресурсов. Родителей попросили сохранять спокойствие.

Подтверждения угрозы пока не нашли, уточнили РИА «Новости» в администрации. На дистанционное обучение перевели 15 школ городского округа.

В ноябре 2022 года все школы Великих Лук получили сообщения о минировании.