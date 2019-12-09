Школы на Дальнем Востоке эвакуируют из-за сообщений о минировании

В Биробиджане — столице Еврейской автономной области — помимо шести школ саперы проверяют сообщения о минировании зданий медицинского колледжа и колледжа культуры и искусств, сообщило РИА Биробиджан. Муниципальные власти решили закрыть все школы города для проверки помещений на безопасность, сообщили в мэрии.

В управлении МВД России по Еврейской автономной области рассказали ТАСС, что сообщения о взрывных устройствах поступили в полицию утром, когда в учебных заведениях начались занятия.

В администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали агентству об эвакуации девяти школ.

Поступило сообщение о минировании одной школы в Уссурийске Приморского края и нескольких школ в Благовещенске Амурской области. В последнем случае предупреждения поступали по электронной почте. Из зданий вывели учащихся и персонал.

В Хабаровске в учреждения образования по электронной почте также поступили угрозы минирования. По данным местного паблика telepatrul_khv, было эвакуировано 10 школ и 5 вузов.

Некоторые учебные заведения уже проверили, взрывных устройств там не нашли. В других проверка продолжается.