Происшествия 25 января 2024, 10:31 Школы Курганской области перешли на очные занятия после сообщений об отсутствии волков Школы под Курганом вернулись на очный формат обучения после сообщений о волке Freepik

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Школы Петуховского муниципального округа Курганской области уходили на дистанционный формат обучения. Сейчас школьники уже начали заниматься в очном формате. Об этом заявил глава округа Антон Волков в своем Telegram-канале.

Очные занятия пришлось сдвинуть — уроки в сельских населенных пунктах перенесли на 25 января. На такой шаг учебные заведения пошли после нападения волка на жителей одного из поселков.

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«С 25 января и до конца недели в сельских населенных пунктах округа начало первой смены перенесено на 9:00 утра (07:00 по московскому времени), — указал глава округа.

Ранее волк посреди ночи проник в поселок Курорт Озеро Медвежье и покусал четырех человек. Одну женщину хищник загрыз насмерть. Местные жители и полиция нашли волка и застрелили.

Принимавший участие в поисках дикого животного охотник в беседе с «360» рассказал, что раньше волки в поселок не приходили. По его словам, убитого зверя отправили на экспертизу.