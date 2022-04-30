Школы Камчатки эвакуировали после ложного звонка о минировании

Администрация Петропавловска-Камчатского сообщила о ложных сообщениях о минировании школ

Школы Петропавловска-Камчатского утром 30 апреля в очередной раз получили ложные сообщения о минировании. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Поступила информации на службу 112, что все школы Петропавловска-Камчатского заминированы. Информация уточняется, работают оперативные службы», — говорится в заявлении администрации.

Начиная с 26 апреля школы столицы полуострова эвакуировали уже 18 раз, в связи с чем администрация ввела шестидневный рабочий день.

Всего в Петропавловске-Камчатском постоянно работают 35 школ, в них обучают больше 15 тысяч детей.