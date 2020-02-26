26 февраля 2020, 15:15
Школы Иркутска получили угрозы распространения ядовитого газа
Утром 26 февраля в общеобразовательные учреждения Иркутска пришли угрозы распространения ядовитого газа. Электронные письма получили 14 школ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
По информации сайта «Аргументы и факты», эвакуацию в школах не проводили. Тем не менее, руководства учреждений приняли необходимые меры безопасности.
Автор писем угрожал распространить диоксин, если местная компания не закроет многомиллионный долг.