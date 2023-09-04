04 сентября 2023, 12:12
Школы и торговые центры в Москве получили сообщения о минировании
Школы и ТЦ в Москве получили сообщения о минировании, эвакуации не проводятся
Администрации московских школ и торговых центров получили сообщение об угрозе взрыва. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Школы и торговые центры Москвы получили сообщение о минировании, предварительно, с Украины, эвакуация не проводится», — процитировало агентство экстренные службы.
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По информации СМИ, 4 сентября неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех образовательных учреждениях и торговых центрах. Представители оперативных служб приступили в выборочной проверке объектов.
В августе произошла похожая ситуация: в Москве во все торговые центры разослали анонимные сообщения якобы о минировании зданий. По предварительным данным, сообщения поступили с территории Украины.
Кроме того, в августе парк «Зарядье» в Москве несколько раз закрывали из-за сообщений о минировании. Работников и посетителей эвакуировали. На место выезжала кинологическая служба.
Школы
Терроризм
Украина
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