Происшествия 04 сентября 2023, 12:12 Школы и торговые центры в Москве получили сообщения о минировании Школы и ТЦ в Москве получили сообщения о минировании, эвакуации не проводятся РИА «Новости»

Читать 360tv в

Администрации московских школ и торговых центров получили сообщение об угрозе взрыва. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Школы и торговые центры Москвы получили сообщение о минировании, предварительно, с Украины, эвакуация не проводится», — процитировало агентство экстренные службы.

Реклама

По информации СМИ, 4 сентября неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех образовательных учреждениях и торговых центрах. Представители оперативных служб приступили в выборочной проверке объектов.

В августе произошла похожая ситуация: в Москве во все торговые центры разослали анонимные сообщения якобы о минировании зданий. По предварительным данным, сообщения поступили с территории Украины.

Кроме того, в августе парк «Зарядье» в Москве несколько раз закрывали из-за сообщений о минировании. Работников и посетителей эвакуировали. На место выезжала кинологическая служба.