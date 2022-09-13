Школы и поликлиники в Керчи эвакуировали из-за сообщений о минировании | 360°

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Школы и поликлиники в Керчи эвакуировали из-за сообщений о минировании

Администрация Керчи сообщила об эвакуации школ и поликлиник из-за сообщений о минировании

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Школы и поликлиники в Керчи начали эвакуировать после сообщений о минировании. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

«Да, эвакуируются школьники. И из поликлиник», — сообщили сотрудники администрации.

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По их словам, эвакуацию начали проводить после сообщений о заложенных взрывных устройствах.

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Об эвакуации также сообщила местная радиостанция «Керчь.FM». По данным службы новостей стации, подтверждения об эвакуационных мерах удалось получить у школ №№1, 2, 19, 23, 26, а также больницы № 3.

Для обследования объектов направили сотрудников полиции, спасателей и кинологов. Также на места прибыли бригады скорой помощи.

В школе № 26 перед эвакуацией прозвенели три длинных звонка, рассказала радиостанции мать одного из учеников.

«Учительница сказала что так условно обозначают <…> опасность, открыли все двери, все ворота, и детей срочно эвакуировали из школы, дети пошли по домам», — сообщила женщина.

Школы

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