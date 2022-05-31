Школы и детсады Биробиджана опять получили сообщения о минировании

Детские сады и школы Биробиджана в Еврейской автономной области (ЕАО) вновь получили сообщения о том, что они якобы заминированы. Об этом рассказал мэр города Максим Семенов.

«На почту лицея № 23 пришло письмо, в котором говорилось о минировании зданий всех школ города и детских садов № 15, 24, 31 и 32. Работники образовательных учреждений передали информацию о происшествии заинтересованным службам», — написал он в Telegram.

По его словам, прошла эвакуация, на место направились кинологи и взрывотехники. Он подчеркнул, что только после получения руководством актов обследования, что взрывных устройств не обнаружено, детсады, школы, лицеи вновь заработают.

Сообщения о якобы минировании детских садов, школ и мэрии в ЕАО неоднократно поступали в этом году, все они оказались ложными.

Биробиджан — административный центр ЕАО, в городе проживает около 69 тысяч человек. По сведениям городской администрации, в Биробиджане работают 20 детсадов и 12 школ.