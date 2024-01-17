Происшествия 17 января 2024, 21:37 Школы Белгорода и приграничных районов перейдут на дистанционное обучение Гладков: школы Белгорода до 16 февраля перейдут на дистанционное обучение РИА «Новости»

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Школы в Белгородской области, которые находятся в 20-километровой зоне от границы с Украиной, перейдут на дистанционное обучение. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, школьники будут учиться из дома всю третью четверть. Дистанционное обучение введут на месяц — до 16 февраля. После этого будет приниматься решение о дальнейшем формате обучения, в том числе с учетом мнения родителей. Речь идет о Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском и Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском и Валуйском городских округах и двух населенных пунктах в Корочанском районе: Мелихово и Дальняя Игуменка.

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Дополнительное и среднее профессиональное образование в этих муниципалитетах также перейдет на удаленку.

«В Яковлевском городском округе более 70% родителей высказались за очное обучение, поэтому решение приняли и в ближайшее время глава округа Олег Медведев вместе с администрацией опубликует список школ и населенных пунктов, в которых с понедельника будет возобновлено очное обучение и в каких населенных пунктах оно будет ограничено или заменено дистанционным форматом», — добавил Гладков.

Также губернатор сообщил, что предупреждения о ракетной опасности в ночное время будут приходить через СМС, а в дневное к ним добавится звуковое оповещение.

Начиная с конца прошлого года Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Белгород и приграничные районы области. За прошлые сутки украинская армия выпустила по региону 38 снарядов. В результате получили повреждения жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. В результате атаки никто не пострадал.