29 января 2020, 12:53
Школу в Краснодаре эвакуировали из-за короткого замыкания
Из школы № 49 в Краснодаре эвакуировали более 600 человек после задымления в спортзале. Об этом сообщило РИА ФАН.
Инцидент произошел утром 29 января. По данным органов, в раздевалке спортзала произошло короткое замыкание проводки, началось задымление, сработала сигнализация.
Было эвакуировано более 600 человек, из них 60 — педагоги, остальные — ученики. Пострадавших нет.
В школе проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.