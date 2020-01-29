Школу в Краснодаре эвакуировали из-за короткого замыкания

Инцидент произошел утром 29 января. По данным органов, в раздевалке спортзала произошло короткое замыкание проводки, началось задымление, сработала сигнализация.

Было эвакуировано более 600 человек, из них 60 — педагоги, остальные — ученики. Пострадавших нет.



В школе проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.