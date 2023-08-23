Происшествия 23 августа 2023, 13:14 Школу, станцию скорой помощи и жилой дом повредило при обстреле Донецка ДНР в СЦКК: школа и станция скорой помощи пострадали при обстреле Донецка ВСУ Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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Здание школы, станция скорой помощи и другие объекты пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по Донецку. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.

Повреждения при обстреле со стороны ВСУ получили здания в Ворошиловском районе Донецка. Пострадали станция скорой помощи, школа № 13 и здание ООО «Клифорт» на улице Щорса. Также повредило здание Республиканского центра крови на улице Розы Люксембург.

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«Розы Люксембург, 65 — прямое попадание в многоквартирный жилой дом», — указало представительство ДНР в СЦКК.

Кроме того, из-за удара ВСУ пострадал частный жилой дом на улице Красных Партизан в Горловке. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать, отметило представительство ДНР в СЦКК.

О массированном обстреле центра Донецка украинскими боевиками сообщил утром 23 августа мэр города Алексей Кулемзин. Он призвал людей не выходить из укрытий во время атаки.

«Царьград» со ссылкой на репортера ВГТРК Андрея Руденко сообщил, что при атаке на Донецк громкие взрывы гремели каждые две минуты. ВСУ били в места, где нет военных объектов, подчеркнул журналист.