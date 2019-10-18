Школу проверят на Сахалине после избиения ученицы за напоминание о «домашке»

СМИ: сахалинскую школьницу избили за напоминание о домашнем задании Подробнее

«На место инцидента выехали министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и специалисты по защите прав детей. Уполномоченная по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская отметила, что данный инцидент также находится на ее контроле», — сказано в сообщении.

В рамках проверки 18 октября Мурашова проведет встречу с педсоставом школы и родителями учеников. Также должна пройти разъяснительная беседа с директорами всех районных школ, чтобы те усилили контроль за детьми.

«Сейчас для нас главное — разобраться в этой ситуации, выяснить, что было упущено в организации воспитательного процесса, и исключить такие случаи в будущем», — заявила Устиновская.

Ученица четвертого класса 15 октября напомнила учительнице школы Поронайска, что нужно дать домашнее задание. После уроков девочку избили одноклассники, из-за чего она попала в больницу с сотрясением мозга. Проверку всех обстоятельств инцидента уже проводит МВД России по Поронайскому городскому округу.