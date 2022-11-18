Происшествия 18 ноября 2022, 20:35 Школу эвакуировали в Перми из-за срабатывания пожарной сигнализации

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Учеников и сотрудников пермской школы № 47 эвакуировали. Причиной послужило срабатывание пожарной сигнализации. Такой информацией поделилась директор учебного заведения Инна Дубровина. Об этом сообщило Ura.ru.

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По предварительным данным, срабатывание было ложным. Директор предложила, что кто-то из школьников мог нажать кнопку сигнализации. Женщина рассказала, что виновника случившегося выявят в понедельник с помощью записей с камер видеонаблюдения.