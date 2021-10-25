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    25 октября 2021, 13:56

    Школу эвакуировали из-за угрозы взрыва в Бурятии

    Сообщение о минировании поступило в бурятскую школу

    Артур Блянихов

    В Бурятии одну из республиканских школ пришлось эвакуировать из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом написал RT.

    Сообщение об угрозе взрыва получило руководство школы Поселья. Заместитель директора по воспитательной работе рассказала полиции, что на электронный адрес школы поступил сигнал о заложении взрывного устройства. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Территорию учреждения оцепили, а учеников и персонал эвакуировали.