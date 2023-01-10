Происшествия 10 января 2023, 06:34 Школьный спортзал сгорел в красноярской деревне МЧС рассказало, что в деревне Двинка Красноярского края загорелся школьный спортзал

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В Красноярском крае сгорел дотла школьный спортзал. Он находился в отдельно стоящем деревянном здании. Огонь локализовали на площади 350 квадратных метров, рассказала пресс-служба Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар в деревне Двинка Тюхтетского района начался вечером 9 января, спасатели приняли вызов в 22:22 (18:22 по московскому времени). К работе на месте возгорания привлекли 21 человека и девять единиц техники. К 00:43 (21:43 по московскому времени) огонь локализовали на площади 350 квадратных метров.

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МЧС показало видео с места возгорания. Огонь охватил одноэтажное деревянное здание, в котором находился спортзал местной школы, полностью. Во время пожара стены из сруба буквально рассыпались, постройка сгорела дотла. Пострадал ли кто-то из местных жителей, спасатели не уточнили. Причину пожара выяснят специалисты.

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