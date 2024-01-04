04 января 2024, 18:50
Школьный шутинг произошел в штате Айова после зимних каникул
NBC News: в школе в штате Айова произошла стрельба
Неизвестные открыли стрельбу в одной из средних школ штата Айова в США. О ЧП сообщил NBC News.
По информации телеканала, к школе прибыло большое количество правоохранителей. Около здания выстроилась колонна полицейских автомобилей. Также появилась информация, что к учебному заведению направили вертолет.
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В четверг, 4 января, дети вышли на учебу после зимних каникул, отметил NBC News. В этом учебном заведении учатся порядка 1700 человек.
Никаких подробностей журналисты пока не привели. В офисе шерифа округа Даллас каналу заявили лишь, что по факту стрельбы идет расследование.
Все обстоятельства случившегося уточняются.
UPD: по информации ABC News, погиб один человек, еще несколько получили ранения. В полиции отметили, что опасности для людей больше нет.
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