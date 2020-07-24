Школьный конфликт в Петербурге закончился стрельбой

Ученики одной из школ в Петербурге поссорились. Конфликт закончился стрельбой: 14-летний подросток получил в глаз пулю из игрушечного пневматического пистолета и в тяжелом состоянии попал в больницу.

«Учащийся одной из школ 2008 года рождения в ходе внезапной ссоры из пневматического пистолета (игрушка) выстрелил в глаз подростку 2006 года рождения, который в тяжелом состоянии госпитализирован», — приводит РИА «Новости» пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полиции сообщили, что школьники повздорили вечером 23 июля у дома 25/2 по улице Зины Портновой. Сотрудники правоохранительных органов начали проверять все обстоятельства конфликта.

В марте петербургский подросток выстрелил из газового пистолета в своего одноклассника прямо во время урока. Всех учеников пришлось срочно эвакуировать из класса. В результате инцидента никто не пострадал. У самого стрелка из-за волнения поднялся уровень сахара в крови. Ему понадобилась помощь медиков.