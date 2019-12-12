Школьный автобус вспыхнул в кубанском поселке
Накануне в поселке Лазурный (Краснодарский край) загорелся школьный автобус, передает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным издания, пожар в автобусе удалось потушить до прибытия бригады огнеборцев. Пассажиров, находившихся на момент ЧП в салоне, своевременно эвакуировали. Их увез дополнительно прибывший автобус.
«В свою очередь отмечаем правильность действий сопровождающего при эвакуации», — обратили внимание в пресс-службе ведомства.