  • Школьный автобус вспыхнул в кубанском поселке

    12 декабря 2019, 14:54

    Артур Блянихов

    Накануне в поселке Лазурный (Краснодарский край) загорелся школьный автобус, передает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

    По данным издания, пожар в автобусе удалось потушить до прибытия бригады огнеборцев. Пассажиров, находившихся на момент ЧП в салоне, своевременно эвакуировали. Их увез дополнительно прибывший автобус.

    «В свою очередь отмечаем правильность действий сопровождающего при эвакуации», — обратили внимание в пресс-службе ведомства.