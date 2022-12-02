Происшествия 02 декабря 2022, 17:33 Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Челябинске

Читать 360tv в

Авария с участием школьного автобуса и грузовика произошла в Челябинске. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

«Сейчас инспекторы ГИБДД работают на месте ДТП и оформляют документы», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Автобус был пустой, поэтому никто не пострадал. Самые серьезные повреждения получил грузовик. У него сильно помялась передняя часть и вылетели стекла.

Реклама