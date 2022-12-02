02 декабря 2022, 17:33
Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Челябинске
Авария с участием школьного автобуса и грузовика произошла в Челябинске. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.
«Сейчас инспекторы ГИБДД работают на месте ДТП и оформляют документы», — уточнили в ведомстве.
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Автобус был пустой, поэтому никто не пострадал. Самые серьезные повреждения получил грузовик. У него сильно помялась передняя часть и вылетели стекла.
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ДТП
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