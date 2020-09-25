Школьный автобус сгорел в Ростовской области

Инцидент произошел 25 сентября. Отмечается, что в момент возгорания внутри находились дети. Водитель оперативно остановился и вывел их на улицу.

Очевидцы вызвали спасателей, которые прибыли очень быстро. Они потушили огонь, но автобус сильно пострадал.

По предварительный данным, пожар начался из-за короткого замыкания.