25 сентября 2020, 16:05
Школьный автобус сгорел в Ростовской области
Школьный автобус сгорел в Ростовской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление МЧС России.
Инцидент произошел 25 сентября. Отмечается, что в момент возгорания внутри находились дети. Водитель оперативно остановился и вывел их на улицу.
Очевидцы вызвали спасателей, которые прибыли очень быстро. Они потушили огонь, но автобус сильно пострадал.
По предварительный данным, пожар начался из-за короткого замыкания.